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Caravane du sport, Le Cadran, Maison de Quartier de Beauregard, Rennes

vendredi 28 août 2026 · Le Cadran, Maison de Quartier de Beauregard · Rennes

Caravane du sport, Le Cadran, Maison de Quartier de Beauregard, Rennes

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Lieu
Le Cadran, Maison de Quartier de Beauregard
Adresse
11 avenue André Mussat
Ville
35043 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif
Entrée libre

Caravane du sport Vendredi 28 août, 15h30 Le Cadran, Maison de Quartier de Beauregard Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-28T15:30:00+02:00 – 2026-08-28T18:30:00+02:00
Fin : 2026-08-28T15:30:00+02:00 – 2026-08-28T18:30:00+02:00

La Caravane du Sport est de retour à Rennes en 2026 !

Cet événement multisport itinérant et 100 % gratuit vous propose une large palette d’activités physiques et sportives ludiques et variées, accessibles à toutes et tous, dans une ambiance conviviale et dynamique !

Objectif : promouvoir l’activité physique et sportive partout sur le territoire rennais.

21 dates au programme, dans vos quartiers :
La Bellangerais, Maurepas, Les Gayeulles, Bréquigny, Cleunay, Le Blosne, La Pommeraie, Beauregard, le centre-ville…
Venez quand la caravane passe près de chez vous !

‍♂️ Au programme :
Laser run, Homeball, rugby, breaking, skate, escrime, ateliers de motricité… et bien plus encore !

Le Cadran, Maison de Quartier de Beauregard 11 avenue André Mussat Rennes 35043 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne
La Caravane du Sport revient en 2026 ! 21 dates à Rennes pour découvrir gratuitement des activités sportives ludiques et conviviales près de chez vous. Venez bouger avec nous !

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