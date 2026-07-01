Caravane du sport, Le Cadran, Maison de Quartier de Beauregard, Rennes
vendredi 28 août 2026 · Le Cadran, Maison de Quartier de Beauregard · Rennes
Informations pratiques
Caravane du sport Vendredi 28 août, 15h30 Le Cadran, Maison de Quartier de Beauregard Ille-et-Vilaine
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-28T15:30:00+02:00 – 2026-08-28T18:30:00+02:00
Fin : 2026-08-28T15:30:00+02:00 – 2026-08-28T18:30:00+02:00
La Caravane du Sport est de retour à Rennes en 2026 !
Cet événement multisport itinérant et 100 % gratuit vous propose une large palette d’activités physiques et sportives ludiques et variées, accessibles à toutes et tous, dans une ambiance conviviale et dynamique !
Objectif : promouvoir l’activité physique et sportive partout sur le territoire rennais.
21 dates au programme, dans vos quartiers :
La Bellangerais, Maurepas, Les Gayeulles, Bréquigny, Cleunay, Le Blosne, La Pommeraie, Beauregard, le centre-ville…
Venez quand la caravane passe près de chez vous !
♂️ Au programme :
Laser run, Homeball, rugby, breaking, skate, escrime, ateliers de motricité… et bien plus encore !
Le Cadran, Maison de Quartier de Beauregard 11 avenue André Mussat Rennes 35043 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne
La Caravane du Sport revient en 2026 ! 21 dates à Rennes pour découvrir gratuitement des activités sportives ludiques et conviviales près de chez vous. Venez bouger avec nous !
UFOLEP 35
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