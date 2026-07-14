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Caravane du sport Square Yves Montand Rennes

mardi 21 juillet 2026 · Square Yves Montand · Rennes

Caravane du sport Square Yves Montand Rennes

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Lieu
Square Yves Montand
Adresse
Square Yves Montand rennes
Ville
35043 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Caravane du sport Square Yves Montand Rennes Mardi 21 juillet, 15h30 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

La Caravane du Sport revient en 2026 ! 21 dates à Rennes pour découvrir gratuitement des activités sportives ludiques et conviviales près de chez vous. Venez bouger avec nous !

La Caravane du Sport est de retour à Rennes en 2026 !

Cet événement multisport itinérant et 100 % gratuit vous propose une large palette d’activités physiques et sportives ludiques et variées, accessibles à toutes et tous, dans une ambiance conviviale et dynamique !

Objectif : promouvoir l’activité physique et sportive partout sur le territoire rennais.

21 dates au programme, dans vos quartiers :
La Bellangerais, Maurepas, Les Gayeulles, Bréquigny, Cleunay, Le Blosne, La Pommeraie, Beauregard, le centre-ville…
Venez quand la caravane passe près de chez vous !

‍♂️ Au programme :
Laser run, Homeball, rugby, breaking, skate, escrime, ateliers de motricité… et bien plus encore !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-21T15:30:00.000+02:00
Fin : 2026-07-21T18:30:00.000+02:00

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Square Yves Montand Square Yves Montand rennes Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35043 Ille-et-Vilaine


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