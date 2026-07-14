Informations pratiques

Caravane du sport Square Yves Montand Rennes Mercredi 22 juillet, 17h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

La Caravane du Sport revient en 2026 ! 21 dates à Rennes pour découvrir gratuitement des activités sportives ludiques et conviviales près de chez vous. Venez bouger avec nous !

La Caravane du Sport est de retour à Rennes en 2026 !

Cet événement multisport itinérant et 100 % gratuit vous propose une large palette d’activités physiques et sportives ludiques et variées, accessibles à toutes et tous, dans une ambiance conviviale et dynamique !

Objectif : promouvoir l’activité physique et sportive partout sur le territoire rennais.

21 dates au programme, dans vos quartiers :

La Bellangerais, Maurepas, Les Gayeulles, Bréquigny, Cleunay, Le Blosne, La Pommeraie, Beauregard, le centre-ville…

Venez quand la caravane passe près de chez vous !

‍♂️ Au programme :

Laser run, Homeball, rugby, breaking, skate, escrime, ateliers de motricité… et bien plus encore !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-22T17:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-22T20:00:00.000+02:00

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Square Yves Montand Square Yves Montand rennes Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



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