CARIBBEAN STREET FOOD FESTIVAL MARTINIQUE, Le ROBERT, Le Robert
CARIBBEAN STREET FOOD FESTIVAL MARTINIQUE, Le ROBERT, Le Robert samedi 2 mai 2026.
CARIBBEAN STREET FOOD FESTIVAL MARTINIQUE Samedi 2 mai, 10h00 Le ROBERT Martinique
Inscription sur bizouk
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-02T16:00:00+02:00 – 2026-05-03T04:00:00+02:00
Fin : 2026-05-02T16:00:00+02:00 – 2026-05-03T04:00:00+02:00
Restaurateurs, chefs, talents culinaires…
Vous souhaitez partager votre univers et faire découvrir vos saveurs ? Rejoignez le Caribbean Street Food Festival et devenez exposant. Inscription via le lien en bio.
Au programme :
Battles culinaires
Restaurants & chefs à découvrir
Marché local
Conférences
Kid Friendly
Animations toute la journée
Domaine de l’Eden, Le Robert
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Un festival immersif et interactif où la street food caribéenne se vit autant qu’elle se déguste. Un rendez-vous gourmand à vivre entre amis, en famille ou entre food lovers.