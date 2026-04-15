CARIBBEAN STREET FOOD FESTIVAL MARTINIQUE, Le ROBERT, Le Robert

CARIBBEAN STREET FOOD FESTIVAL MARTINIQUE Samedi 2 mai, 10h00 Le ROBERT Martinique

Inscription sur bizouk

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-02T16:00:00+02:00 – 2026-05-03T04:00:00+02:00

Fin : 2026-05-02T16:00:00+02:00 – 2026-05-03T04:00:00+02:00

Restaurateurs, chefs, talents culinaires…

Vous souhaitez partager votre univers et faire découvrir vos saveurs ? Rejoignez le Caribbean Street Food Festival et devenez exposant. Inscription via le lien en bio.

Au programme :

Battles culinaires

Restaurants & chefs à découvrir

Marché local

Conférences

Kid Friendly

Animations toute la journée

Domaine de l’Eden, Le Robert

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Un festival immersif et interactif où la street food caribéenne se vit autant qu’elle se déguste. Un rendez-vous gourmand à vivre entre amis, en famille ou entre food lovers.