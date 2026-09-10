Caricatures Exposition apéritive du Centre International du Dessin de presse Limoges C.C.I Limoges Limoges
mardi 15 septembre 2026 · C.C.I Limoges · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Caricatures Exposition apéritive du Centre International du Dessin de presse Limoges
C.C.I Limoges 16 Place Jourdan Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 08:30:00
fin : 2026-10-15 12:30:00
Date(s) :
2026-09-15
Une sélection de caricatures d’hommes et de femmes célèbres dessinées par des artistes au talent exceptionnel. .
C.C.I Limoges 16 Place Jourdan Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 15 15
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English : Caricatures Exposition apéritive du Centre International du Dessin de presse Limoges
L’événement Caricatures Exposition apéritive du Centre International du Dessin de presse Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Limoges Métropole
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