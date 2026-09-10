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Caricatures Exposition apéritive du Centre International du Dessin de presse Limoges C.C.I Limoges Limoges

mardi 15 septembre 2026 · C.C.I Limoges · Limoges

Caricatures Exposition apéritive du Centre International du Dessin de presse Limoges C.C.I Limoges Limoges

Informations pratiques

Début
mardi 15 septembre 2026
Fin
jeudi 15 octobre 2026
Heure de début
08:30:00
Lieu
C.C.I Limoges
Adresse
16 Place Jourdan
Ville
87000 Limoges
Département
Haute-Vienne
Tarif

Limoges

Caricatures Exposition apéritive du Centre International du Dessin de presse Limoges

C.C.I Limoges 16 Place Jourdan Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 08:30:00
fin : 2026-10-15 12:30:00

Date(s) :
2026-09-15

Une sélection de caricatures d’hommes et de femmes célèbres dessinées par des artistes au talent exceptionnel.   .

C.C.I Limoges 16 Place Jourdan Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 15 15 

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English : Caricatures Exposition apéritive du Centre International du Dessin de presse Limoges

L’événement Caricatures Exposition apéritive du Centre International du Dessin de presse Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Limoges Métropole

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