Caricatures Exposition apéritive du Centre International du Dessin de presse Limoges C.C.I Limoges Limoges

Informations pratiques

Limoges

Caricatures Exposition apéritive du Centre International du Dessin de presse Limoges

C.C.I Limoges 16 Place Jourdan Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15 08:30:00

fin : 2026-10-15 12:30:00

Date(s) :

2026-09-15

Une sélection de caricatures d’hommes et de femmes célèbres dessinées par des artistes au talent exceptionnel. .

C.C.I Limoges 16 Place Jourdan Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 15 15

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English : Caricatures Exposition apéritive du Centre International du Dessin de presse Limoges

L’événement Caricatures Exposition apéritive du Centre International du Dessin de presse Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Limoges Métropole