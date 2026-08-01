Carignan fait son cinéma Le Livre de la jungle L’Odyssée Carignan-de-Bordeaux

Informations pratiques

Carignan-de-Bordeaux

Carignan fait son cinéma Le Livre de la jungle

L’Odyssée Chemin du Moulin Carignan-de-Bordeaux Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 18:30:00

fin : 2026-08-29 22:30:00

Date(s) :

2026-08-29

La commune de Carignan-de-Bordeaux propose un cinéma en plein air, devant l’Odyssée, pour regarder, en famille ou entre amis, le film Le livre de la jungle. Des food trucks seront présents à partir de 18 h 30 pour vous restaurer et le film débutera à la tombée de nuit. N’oubliez pas vos sièges et plaids pour un maximum de confort. .

L’Odyssée Chemin du Moulin Carignan-de-Bordeaux 33360 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 21 21 62 mairie@carignandebordeaux.fr

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English : Carignan fait son cinéma Le Livre de la jungle

L’événement Carignan fait son cinéma Le Livre de la jungle Carignan-de-Bordeaux a été mis à jour le 2026-08-19 par OT de l’Entre-deux-Mers