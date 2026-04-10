Carl Schmitt et la critique du compromis, conférence du Professeur Sandrine Baume Faculté de droit et de science politique Rennes Jeudi 21 mai, 16h00 Ille-et-Vilaine

Conférence organisée par le M2 « Théorie politique : justice et démocratie »

Le M2 « Théorie politique : justice et démocratie » recevra le Professeur Sandrine Baume (Université de Lausanne).

Sa conférence aura lieu **le jeudi 21 mai (16h-18h) en amphi 4**, à la faculté de droit et de science politique.

Elle interviendra à partir du texte cité en référence ci-dessous, sur le thème : « C. Schmitt et la critique du compromis ».

_** »Carl Schmitt’s Multifaceted Rejection of Political Compromises**_

_**Abstract:**_ _Carl Schmitt’s constant denunciation of political compromises has received little attention. This omission is damaging in two ways. On the one hand, it misses a central aspect of Schmitt’s political thought. On the other, it deprives those interested in discourses challenging the legitimacy of compromise in democracy of a valuable source. In this article, I systematize Schmitt’s multifaceted grievances to compromises, especially as expressed in the 1920s and early 1930s. If the Weimar Constitution is fertile soil for observing and contesting compromises, the Third Reich constituted, for Schmitt, a paradigm reversal on this subject, as it managed to rid itself of pluralism and compromises. Schmitt has been portrayed as an authoritarian populist: the systematic reconstruction of his critique of compromise allows for a finer elaboration of the points of convergence and divergence between his democratic theory and populist views of democracy. »_

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-21T16:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-21T18:00:00.000+02:00

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Faculté de droit et de science politique 9 rue Jean Macé, Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine



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