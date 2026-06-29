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AGENDA · Montaigu-Vendée

CARMEN Danse Montaigu-Vendée

mercredi 4 novembre 2026 · Montaigu-Vendée

Informations pratiques

Début
mercredi 4 novembre 2026
Fin
mercredi 4 novembre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Cours Michel Ragon
Ville
85600 Montaigu-Vendée
Département
Vendée
Tarif

Montaigu-Vendée

CARMEN Danse

Cours Michel Ragon Montaigu-Vendée Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-04 20:30:00
fin : 2026-11-04

Date(s) :
2026-11-04

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Cours Michel Ragon Montaigu-Vendée 85600 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 06 39 17 

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English :

L’événement CARMEN Danse Montaigu-Vendée a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme Terres de Montaigu

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