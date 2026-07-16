Carmen, Grand-Théâtre, Bordeaux

Informations pratiques

Carmen 9 – 17 novembre Grand-Théâtre Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-09T20:00:00+01:00 – 2026-11-09T23:00:00+01:00

Fin : 2026-11-17T20:00:00+01:00 – 2026-11-17T23:00:00+01:00

Opéra | Nouvelle production

Quand Carmen est créé à l’Opéra-Comique de Paris en 1875, c’est le début d’une longue série de succès qui dure jusqu’à aujourd’hui. Emblème d’un désir féminin qui s’affirme, Carmen parle, à travers ses airs restés célèbres, de liberté, de violence et de pouvoir. Dans la nouvelle production d’Emmanuelle Bastet conçue avec l’Opéra de Shanghai, la metteuse en scène dont on a pu apprécier La Bohème sur la scène du Grand-Théâtre en 2024, revient à la source de l’histoire et donne une épaisseur psychologique nouvelle au personnage de Don José. À Séville, au sein d’une société où les gitans et la société espagnole cohabitent plus ou moins bien, Carmen est, selon les dires d’Emmanuelle Bastet, une « affaire de sensation ». La brûlure du soleil, la poussière, la peau, le souffle, l’odeur du tabac, le frôlement des étoffes et le tintement des bijoux : tout ici est prétexte, au drame, au vertige du désir et à la morsure de la jalousie. Un opéra populaire d’une modernité absolue où la passion ne sublime pas, mais ravage.

Coproduction Shanghai Conservatory of Music, Opéra National de Bordeaux en collaboration avec le Shangyin Opera House Ateliers de l’Opéra National de Bordeaux et de Shangyin Opera House

Opéra capté pour une diffusion dans le cadre du Bordeaux Live Opéra, sur .NoA et ICI Nouvelle-Aquitaine

Autour du spectacle

Lundi 9 novembre 18 h 30 : rencontre avec Emmanuelle Bastet et Tim Northam, Grand-Théâtre

Mercredi 4 novembre 18 h : « Carmen et le traitement du féminicide dans les arts », conférence par Blanche Cerquiglini, Grand-Théâtre, en partenariat avec la librairie Mollat

Vendredi 13 novembre 20 h : séance avec audiodescription

Pour les personnes malvoyantes ou aveugles, l’Opéra propose les audiodescriptions : une description en direct de la mise en scène, de l’apparition d’un décor, des mouvements des artistes ou encore des expressions du visage. Équipés d’un casque audio, les publics en situation de handicap visuel profitent ainsi du spectacle en compagnie des autres spectateurs. Des programmes de spectacle en braille et en gros caractères sont mis à disposition. Pour plonger dans l’univers du spectacle, chaque audiodescription est précédée d’une visite sensorielle.

Audiodescriptions proposées grâce au soutien de l’Unadev et avec le prestataire Accès culture. Pour plus d’informations : Noémie Dolo

En savoir plus

Grand-Théâtre Place de la comédie, 33000 BORDEAUX Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/689954-carmen »}] [{« link »: « mailto:n.dolo@onb.fr »}, {« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/opera-carmen-84761 »}]

Bizet | Bastet