Carmen Montée du Souvenir Français Marseille 7e Arrondissement
Carmen Montée du Souvenir Français Marseille 7e Arrondissement vendredi 2 juillet 2027.
Marseille 7e Arrondissement
Carmen
Du vendredi 2 au dimanche 4 juillet 2027 de 20h à 22h. Montée du Souvenir Français La Citadelle de Marseille Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 21 – 21 – 21 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-07-02 20:00:00
fin : 2027-07-04 22:00:00
Date(s) :
2027-07-02
D’après l’oeuvre de Georges Bizet
Mise en scène Jeanne Desoubeaux
Direction musicale Jérémie Arcache et Igor Bouin
Anaïs Bertrand en alternance avec Camille Brault
Igor Bouin en alternance avec Samy Zerrouki
Solène Chevalier en alternance avec Clotilde Lacroix
Jeanne Desoubeaux en alternance avec Claude Lastère
Jean-Christophe Lanièce
Vincent Lochet en alternance avec Lauriane Maudry
Pauline Leroy
Flore Merlin
Kaëlig Boché en alternance avec Benoit Rameau
Agathe Peyra
Carmen pourrait se résumer par cette phrase Elle le quitte, il la tue. La phrase choque. Elle est pourtant le reflet d’une réalité quotidienne. Dans cette histoire qui fait écho aux violences de notre société, l’espace public apparaît comme le seul endroit où le débat doit prendre place, à la manière du théâtre antique.
Une troupe de dix comédiens, chanteurs et instrumentistes raconte cette histoire dans des paysages où le regard du spectateur est amené à se poser là où les ambiguïtés et les complexités de notre vivre-ensemble se posent.
Avec humour et bienveillance, l’adaptation de cet opéra par la compagnie Maurice et les autres sera joyeuse, collective et politique.
Jeanne Desoubeaux .
Montée du Souvenir Français La Citadelle de Marseille Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 31 90 54 85 contacts@marseilleconcerts.com
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English :
Based on the work by Georges Bizet
Directed by Jeanne Desoubeaux
Musical direction by Jérémie Arcache and Igor Bouin
L’événement Carmen Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-16 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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