Carmen Montée du Souvenir Français Marseille 7e Arrondissement

Marseille 7e Arrondissement

Carmen

Du vendredi 2 au dimanche 4 juillet 2027 de 20h à 22h. Montée du Souvenir Français La Citadelle de Marseille Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 21 – 21 – 21 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-07-02 20:00:00

fin : 2027-07-04 22:00:00

Date(s) :

2027-07-02

D’après l’oeuvre de Georges Bizet

Mise en scène Jeanne Desoubeaux

Direction musicale Jérémie Arcache et Igor Bouin

Anaïs Bertrand en alternance avec Camille Brault

Igor Bouin en alternance avec Samy Zerrouki

Solène Chevalier en alternance avec Clotilde Lacroix

Jeanne Desoubeaux en alternance avec Claude Lastère

Jean-Christophe Lanièce

Vincent Lochet en alternance avec Lauriane Maudry

Pauline Leroy

Flore Merlin

Kaëlig Boché en alternance avec Benoit Rameau

Agathe Peyra



Carmen pourrait se résumer par cette phrase Elle le quitte, il la tue. La phrase choque. Elle est pourtant le reflet d’une réalité quotidienne. Dans cette histoire qui fait écho aux violences de notre société, l’espace public apparaît comme le seul endroit où le débat doit prendre place, à la manière du théâtre antique.

Une troupe de dix comédiens, chanteurs et instrumentistes raconte cette histoire dans des paysages où le regard du spectateur est amené à se poser là où les ambiguïtés et les complexités de notre vivre-ensemble se posent.

Avec humour et bienveillance, l’adaptation de cet opéra par la compagnie Maurice et les autres sera joyeuse, collective et politique.

Jeanne Desoubeaux .

Montée du Souvenir Français La Citadelle de Marseille Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 31 90 54 85 contacts@marseilleconcerts.com

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English :

Based on the work by Georges Bizet

Directed by Jeanne Desoubeaux

Musical direction by Jérémie Arcache and Igor Bouin

L’événement Carmen Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-16 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille