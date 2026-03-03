Carnaval à la bibliothèque Saint-Christophe-sur-Roc

Carnaval à la bibliothèque Saint-Christophe-sur-Roc samedi 21 mars 2026.

14 rue des Ecoles Saint-Christophe-sur-Roc Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21

2026-03-21

La bibliothèque fait son carnaval !
– Atelier créatif et Défilé Lecture à thème Goûter Crêpes Party Enfants & Parents
Venez déguisés !   .

14 rue des Ecoles Saint-Christophe-sur-Roc 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine   biblio.stchristophesurroc@gmail.com

