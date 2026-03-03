Carnaval à la bibliothèque Saint-Christophe-sur-Roc
Carnaval à la bibliothèque Saint-Christophe-sur-Roc samedi 21 mars 2026.
Carnaval à la bibliothèque
14 rue des Ecoles Saint-Christophe-sur-Roc Deux-Sèvres
Gratuit
Gratuit
2026-03-21
2026-03-21
2026-03-21
La bibliothèque fait son carnaval !
– Atelier créatif et Défilé Lecture à thème Goûter Crêpes Party Enfants & Parents
Venez déguisés ! .
14 rue des Ecoles Saint-Christophe-sur-Roc 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine biblio.stchristophesurroc@gmail.com
English : Carnaval à la bibliothèque
