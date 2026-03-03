Carnaval à la bibliothèque

14 rue des Ecoles Saint-Christophe-sur-Roc Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

La bibliothèque fait son carnaval !

– Atelier créatif et Défilé Lecture à thème Goûter Crêpes Party Enfants & Parents

Venez déguisés ! .

14 rue des Ecoles Saint-Christophe-sur-Roc 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine biblio.stchristophesurroc@gmail.com

English : Carnaval à la bibliothèque

L’événement Carnaval à la bibliothèque Saint-Christophe-sur-Roc a été mis à jour le 2026-02-28 par CC Val de Gâtine