Les Estivales 7ème édition Saint-Christophe-sur-Roc

Les Estivales 7ème édition
Place de l’Eglise Saint-Christophe-sur-Roc Deux-Sèvres
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-26
Vous êtes artisan, créateur, producteur de produits locaux, artiste, food truck, glacier.
Rejoignez-nous pour notre 7ème édition des Estivales sur Roc.
Animations musicales, animations enfants, restauration, buvette !
Détente et bonne humeur organisé par le comité d’organisation et la mairie . .
Place de l’Eglise Saint-Christophe-sur-Roc 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 41 71 60
English : Les Estivales 7ème édition
