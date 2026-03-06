Les Estivales 7ème édition Saint-Christophe-sur-Roc

Les Estivales 7ème édition

Place de l’Eglise Saint-Christophe-sur-Roc Deux-Sèvres

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-26

2026-06-26

Vous êtes artisan, créateur, producteur de produits locaux, artiste, food truck, glacier.

Rejoignez-nous pour notre 7ème édition des Estivales sur Roc.

Animations musicales, animations enfants, restauration, buvette !

Détente et bonne humeur organisé par le comité d’organisation et la mairie . .

Place de l’Eglise Saint-Christophe-sur-Roc 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 41 71 60

