Informations pratiques

Bouzigues

CARNAVAL BOUZIGAUD

Avenue Louis Tudesq Bouzigues Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

L’association Carnaval Bouzigaud vous donne rendez-vous pour son traditionnel défilé estival !

L’association Carnaval Bouzigaud vous donne rendez-vous pour son traditionnel défilé estival !

Vendredi 8 août 2026

À partir de 18h00

Port de Bouzigues

Venez découvrir un spectacle haut en couleur avec les groupes de jeunes filles, de femmes et d’hommes qui défileront au rythme de chorégraphies entraînantes. Admirez les magnifiques chars décorés tout au long de l’année par les bénévoles passionnés de l’association.

Ambiance festive, costumes éclatants, musique et bonne humeur seront au rendez-vous pour faire vibrer le port de Bouzigues !

Un événement gratuit à partager en famille ou entre amis.

Notez la date dans vos agendas et rejoignez nous pour célébrer ensemble cette nouvelle édition du Carnaval Bouzigaud ! .

Avenue Louis Tudesq Bouzigues 34140 Hérault Occitanie +33 062395609

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : CARNAVAL BOUZIGAUD

The Carnaval Bouzigaud Association invites you to its traditional summer parade!

L’événement CARNAVAL BOUZIGAUD Bouzigues a été mis à jour le 2026-07-30 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau