Carnaval cavalcade semi-nocturne Rhinau
samedi 20 février 2027 · Rhinau
Informations pratiques
Rhinau
Carnaval cavalcade semi-nocturne
31 rue de la Chasse Rhinau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2027-02-20
fin : 2027-02-20
Date(s) :
2027-02-20
La cavalcade à 17h est riche en musique et en groupes. Les chars décorés et illuminés sont de toute beauté.
La cavalcade est riche en musique et en groupes.
Les chars décorés et illuminés sont de toute beauté.
La soirée se poursuit en un bal carnavalesque (sur réservation).
Buvette et petite restauration.
Parking gratuit et surveillé Borne éthylotest et service de r’accompagnement. .
31 rue de la Chasse Rhinau 67860 Bas-Rhin Grand Est +33 6 46 71 71 34 estellegrosshans@gmail.com
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English :
The cavalcade at 5pm is packed with music and bands. The floats are beautifully decorated and illuminated.
L’événement Carnaval cavalcade semi-nocturne Rhinau a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de tourisme du Grand Ried
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