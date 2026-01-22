Visite guidée de l’inattendue jungle alsacienne Rhinau
35 rue du Rhin Rhinau Bas-Rhin
Début : Vendredi 2026-07-10 09:00:00
fin : 2026-07-24 12:00:00
2026-07-10 2026-07-24 2026-08-02
C’est un capharnaum touffu, impénétrable que le guide du Conservatoire des Sites Alsaciens vous fera découvrir. Vêtements selon météo
La réserve naturelle de l’île de Rhinau constitue un des derniers secteurs de forêt rhénane encore inondable par les crues du fleuve. La végétation y est si luxuriante qu’elle est qualifiée de jungle rhénane.
Au cours d’une balade facile d’env. 2h30, découvrez les richesses naturelles de ce site, son histoire, son fonctionnement…
Sorties succeptibles d’êtres annulées en cas de crue du Rhin ou de mauvaises conditions de météo. .
35 rue du Rhin Rhinau 67860 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 68 96 rhinau@grandried.alsace
English :
It is a dense, impenetrable capharnaum that the guide of the Conservatoire des Sites Alsaciens will make you discover. Clothes according to the weather
