Visite guidée de l’inattendue jungle alsacienne Rhinau

35 rue du Rhin Rhinau Bas-Rhin

C’est un capharnaum touffu, impénétrable que le guide du Conservatoire des Sites Alsaciens vous fera découvrir. Vêtements selon météo

La réserve naturelle de l’île de Rhinau constitue un des derniers secteurs de forêt rhénane encore inondable par les crues du fleuve. La végétation y est si luxuriante qu’elle est qualifiée de jungle rhénane.

Au cours d’une balade facile d’env. 2h30, découvrez les richesses naturelles de ce site, son histoire, son fonctionnement…

Sorties succeptibles d’êtres annulées en cas de crue du Rhin ou de mauvaises conditions de météo. .

It is a dense, impenetrable capharnaum that the guide of the Conservatoire des Sites Alsaciens will make you discover. Clothes according to the weather

