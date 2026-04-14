Le jardin de Pascal & Céline, Le jardin de Pascal & Céline, Rhinau

Le jardin de Pascal & Céline Dimanche 7 juin, 10h00 Le jardin de Pascal & Céline Bas-Rhin

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Le propriétaire, guide en jardin naturel, vous accueille au jardin situé au bout de la rue de la Digue à Rhinau, au complexe sportif en face du tennis.

Le jardin de Pascal & Céline rue de la digue 67860 Rhinau Rhinau 67860 Bas-Rhin Grand Est Dans un jardin naturel de 6 ares, de multiples plantes variées sont cultivées en carrés, au sein d’un potager et dans une butte maraîchère où légumes et fleurs s’épanouissent ensemble sur un tapis de paillage.

Sont pratiquées les techniques du compost, du paillage et de la permaculture. parking tennis

D’un jardin conventionnel à un jardin naturel : un univers où légumes, fleurs et fruits s’entremêlent.

Hurst Pascal