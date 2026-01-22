Visite guidée à vélo de la jungle rhénane Rhinau
Visite guidée à vélo de la jungle rhénane Rhinau dimanche 7 juin 2026.
Visite guidée à vélo de la jungle rhénane
35 rue du Rhin Rhinau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Dimanche 2026-06-07 09:30:00
fin : 2026-06-07 17:00:00
2026-06-07
De part et d’autre du Rhin, la Réserve Naturelle de Wyhl-Weisweil et du Taubergiessen protègent un bel ensemble de milieux alluviaux rhénans.
Une journée à vélo accompagnée par le conservatoire pour découvrir la Réserve Naturelle de l’île de Rhinau.
Ses richesses naturelles, son histoire et fonctionnement. Prévoir environ 40 km, entre route et chemin de terre.
Repas tiré du sac
Vêtement adaptés aux conditions météorologiques. .
35 rue du Rhin Rhinau 67860 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 68 96 rhinau@grandried.alsace
English :
On either side of the Rhine, the Wyhl-Weisweil Nature Reserve and the Taubergiessen Nature Reserve protect a fine collection of Rhine alluvial environments.
