Rhinau

Rhinau Schalmeien fête ses 30 ans

31 rue de la Chasse Rhinau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-06 17:00:00

fin : 2026-06-06 23:59:00

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-07

Entrée Libre pour que tout le monde puisse se joindre à la fête !

Ambiance survoltée Prestations Guggenmusik et Schalmei, le tout orchestré par l’association D’Riedika Klopfer qui assurera l’ambiance jusqu’au bout de la nuit pour faire vibrer la piste de danse.

Tartes Flambées sans réservation

Sur Réservation uniquement Kebab à l’effiloché de porc, crudités, Sauce du Chef et 1 portion de frites à 10€ (Réservation avant le 30 Mai)

Le Bouquet Final Feu d’artifice à Minuit pour marquer nos 30 bougies ! .

31 rue de la Chasse Rhinau 67860 Bas-Rhin Grand Est heinrich.laetitia@wanadoo.fr

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English :

L’événement Rhinau Schalmeien fête ses 30 ans Rhinau a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de tourisme du Grand Ried