Rhinau Schalmeien fête ses 30 ans Rhinau
Rhinau Schalmeien fête ses 30 ans Rhinau samedi 6 juin 2026.
Rhinau
Rhinau Schalmeien fête ses 30 ans
31 rue de la Chasse Rhinau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-06 17:00:00
fin : 2026-06-06 23:59:00
Date(s) :
2026-06-06 2026-06-07
Entrée Libre pour que tout le monde puisse se joindre à la fête !
Ambiance survoltée Prestations Guggenmusik et Schalmei, le tout orchestré par l’association D’Riedika Klopfer qui assurera l’ambiance jusqu’au bout de la nuit pour faire vibrer la piste de danse.
Tartes Flambées sans réservation
Sur Réservation uniquement Kebab à l’effiloché de porc, crudités, Sauce du Chef et 1 portion de frites à 10€ (Réservation avant le 30 Mai)
Le Bouquet Final Feu d’artifice à Minuit pour marquer nos 30 bougies ! .
31 rue de la Chasse Rhinau 67860 Bas-Rhin Grand Est heinrich.laetitia@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Rhinau Schalmeien fête ses 30 ans Rhinau a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de tourisme du Grand Ried
À voir aussi à Rhinau (Bas-Rhin)
- Exposition d’Art Postal, Médiathèque de Rhinau, Rhinau 19 mai 2026
- Concert de Handpan Rhinau 5 juin 2026
- Le jardin de Pascal & Céline, Le jardin de Pascal & Céline, Rhinau 7 juin 2026
- Visite guidée à vélo de la Réserve naturelle nationale de l’île de Rhinau Rhinau 7 juin 2026
- Marché aux puces Rhinau 5 juillet 2026