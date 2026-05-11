Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Rendez-vous au jardin de Pascal et Céline Rhinau

Rendez-vous au jardin de Pascal et Céline Rhinau dimanche 7 juin 2026.

Adresse : rue de la Digue

Ville : 67860 Rhinau

Département : Bas-Rhin

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Rhinau

Rendez-vous au jardin de Pascal et Céline

rue de la Digue Rhinau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-07 10:00:00
fin : 2026-06-07 19:00:00

Date(s) :
2026-06-07

Dans un jardin naturel de 6 ares, de multiples plantes variées sont cultivées en carrés, au sein d’un potager et dans une butte maraîchère ou légumes et fleurs s’épanouissent ensemble sur un tapis de paillage.   .

rue de la Digue Rhinau 67860 Bas-Rhin Grand Est +33 6 18 46 12 73 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Rendez-vous au jardin de Pascal et Céline Rhinau a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme du Grand Ried

À voir aussi à Rhinau (Bas-Rhin)