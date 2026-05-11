Rendez-vous au jardin de Pascal et Céline Rhinau
Rendez-vous au jardin de Pascal et Céline Rhinau dimanche 7 juin 2026.
Rhinau
Rendez-vous au jardin de Pascal et Céline
rue de la Digue Rhinau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-07 10:00:00
fin : 2026-06-07 19:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Dans un jardin naturel de 6 ares, de multiples plantes variées sont cultivées en carrés, au sein d’un potager et dans une butte maraîchère ou légumes et fleurs s’épanouissent ensemble sur un tapis de paillage. .
rue de la Digue Rhinau 67860 Bas-Rhin Grand Est +33 6 18 46 12 73
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English :
L’événement Rendez-vous au jardin de Pascal et Céline Rhinau a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme du Grand Ried
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