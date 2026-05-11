Rhinau

Rendez-vous au jardin de Pascal et Céline

rue de la Digue Rhinau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-06-07 19:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Dans un jardin naturel de 6 ares, de multiples plantes variées sont cultivées en carrés, au sein d’un potager et dans une butte maraîchère ou légumes et fleurs s’épanouissent ensemble sur un tapis de paillage. .

rue de la Digue Rhinau 67860 Bas-Rhin Grand Est +33 6 18 46 12 73

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English :

L’événement Rendez-vous au jardin de Pascal et Céline Rhinau a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme du Grand Ried