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Pêche à la truite semi nocturne Rhinau

Pêche à la truite semi nocturne Rhinau samedi 13 juin 2026.

Adresse : 34ème RIF

Ville : 67860 Rhinau

Département : Bas-Rhin

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Rhinau

Pêche à la truite semi nocturne

34ème RIF Rhinau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-13 17:00:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Concours de pêche à la truite semi nocturne à l’étang de pêche Brunnwasser.
Il se disputera sur 3 tours et sur réservation.

Planchette paysanne sur réservation uniquement.
Grillages et buvette   .

34ème RIF Rhinau 67860 Bas-Rhin Grand Est +33 6 30 27 23 88  reitter.christian@gmail.com

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English :

L’événement Pêche à la truite semi nocturne Rhinau a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de tourisme du Grand Ried

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