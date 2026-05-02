Rhinau

Pêche à la truite semi nocturne

34ème RIF Rhinau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-13 17:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Concours de pêche à la truite semi nocturne à l’étang de pêche Brunnwasser.

Il se disputera sur 3 tours et sur réservation.

Planchette paysanne sur réservation uniquement.

Grillages et buvette .

34ème RIF Rhinau 67860 Bas-Rhin Grand Est +33 6 30 27 23 88 reitter.christian@gmail.com

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English :

L’événement Pêche à la truite semi nocturne Rhinau a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de tourisme du Grand Ried