Pêche à la truite semi nocturne Rhinau
Pêche à la truite semi nocturne Rhinau samedi 13 juin 2026.
Rhinau
Pêche à la truite semi nocturne
34ème RIF Rhinau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-13 17:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Concours de pêche à la truite semi nocturne à l’étang de pêche Brunnwasser.
Il se disputera sur 3 tours et sur réservation.
Planchette paysanne sur réservation uniquement.
Grillages et buvette .
34ème RIF Rhinau 67860 Bas-Rhin Grand Est +33 6 30 27 23 88 reitter.christian@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Pêche à la truite semi nocturne Rhinau a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de tourisme du Grand Ried
À voir aussi à Rhinau (Bas-Rhin)
- Exposition d’Art Postal, Médiathèque de Rhinau, Rhinau 19 mai 2026
- Concert de Handpan Rhinau 5 juin 2026
- Rhinau Schalmeien fête ses 30 ans Rhinau 6 juin 2026
- Le jardin de Pascal & Céline, Le jardin de Pascal & Céline, Rhinau 7 juin 2026
- Visite guidée à vélo de la Réserve naturelle nationale de l’île de Rhinau Rhinau 7 juin 2026