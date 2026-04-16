Informations pratiques

Rhinau

Marché de Noël

Place Jehl Rhinau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-12-20 15:00:00

fin : 2026-12-20 22:00:00

Date(s) :

2026-12-20

Ambiance de Noël autour d’un feu avec des chants, des danses, des exposants et divers ateliers pour les enfants.

Ambiance de Noël, stands d’artisanat, de solidarité et de spécialités de Noël.

Arrivée du Christkindel en barque à fond plat Chants de Noël

Participation des associations locales qui assurent l’animation.

Buvette et petite restauration. .

Place Jehl Rhinau 67860 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 61 31 info@ville-rhinau.fr

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English :

Christmas atmosphere around a fire with songs, dances, exhibitors and various workshops for children.

L’événement Marché de Noël Rhinau a été mis à jour le 2026-05-27 par Office de tourisme du Grand Ried