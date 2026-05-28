Carnaval des écoles Cabourg
Carnaval des écoles Cabourg mardi 2 juin 2026.
Cabourg
Carnaval des écoles
Avenue de la Mer Cabourg Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02 14:30:00
fin : 2026-06-02
Date(s) :
2026-06-02
Cette année encore vous pourrez assister au carnaval des écoles et admirer les plus beaux déguisements !
Cette année encore vous pourrez assister au carnaval des écoles et admirer les plus beaux déguisements !
Départ prévu à 14h30 devant l’Hôtel de Ville .
Avenue de la Mer Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 28 88 88
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English : Carnaval des écoles
Once again this year, you can attend the school carnival and admire the best costumes!
L’événement Carnaval des écoles Cabourg a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Cabourg
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