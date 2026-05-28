Cabourg

Carnaval des écoles

Avenue de la Mer Cabourg Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02 14:30:00

fin : 2026-06-02

Date(s) :

2026-06-02

Cette année encore vous pourrez assister au carnaval des écoles et admirer les plus beaux déguisements !

Cette année encore vous pourrez assister au carnaval des écoles et admirer les plus beaux déguisements !

Départ prévu à 14h30 devant l’Hôtel de Ville .

Avenue de la Mer Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 28 88 88

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English : Carnaval des écoles

Once again this year, you can attend the school carnival and admire the best costumes!

L’événement Carnaval des écoles Cabourg a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Cabourg