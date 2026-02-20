Carnaval ! Auberge Culturelle l’Alzire Jarnages
Carnaval ! Auberge Culturelle l’Alzire Jarnages samedi 21 mars 2026.
Auberge Culturelle l’Alzire 30 Grande Rue Jarnages Creuse
Carnaval de Jarnages !
Défilé de chars, bûcher, performances spectacle de feu karaoké fanfare. .
Auberge Culturelle l’Alzire 30 Grande Rue Jarnages 23140 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 84 47 27
