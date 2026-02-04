Carnaval Nogent-sur-Vernisson
Carnaval Nogent-sur-Vernisson dimanche 15 mars 2026.
Nogent-sur-Vernisson Loiret
Début : 2026-03-15 15:00:00
Carnaval Disney s’invite sur notre château fort . départ à 15h face à la mairie -arrivée au gymnase. Danse, musique et structure gonflable. Goûter offert aux enfants. Tirage de la tombola. Organisé par l’APE. .
Nogent-sur-Vernisson 45290 Loiret Centre-Val de Loire apenogent@yahoo.fr
English :
