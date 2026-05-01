Carnaval Populaire à Vannes, Vannes, 56000, Vannes

Carnaval Populaire à Vannes Vendredi 1 mai, 15h30 Vannes, 56000 Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-01T15:30:00+02:00 – 2026-05-01T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-01T15:30:00+02:00 – 2026-05-01T22:30:00+02:00

À Marseille, Crest, Bruxelles ou ailleurs, des carnavals populaires envahissent l’espace public. Comme jadis, ces carnavals laissent à chacun l’occasion de donner libre cours à la moquerie et à la critique sociale dans un joyeux désordre.

Ce 1er mai, nous avons décidé nous aussi de faire à Vannes un carnaval populaire pour dénoncer la montée de l’extrême droite, le coût de la vie, la difficulté à se loger, l’inaction climatique, les oppressions infligées aux personnes racisées, aux femmes, aux minorités de genre et aux personnes non-valides. Nous dénonçons aussi, la militarisation que mène actuellement le gouvernement et sa collaboration avec des dictatures. Pour finir, Nous dénonçons la loi passée en force visant à élargir le travail le 1er mai.

Aux côtés des syndicats et des travailleur·ses, nous nous retrouverons à 15h30 sur le port pour une manifestation carnavalesque et joyeuse dans les rues de Vannes.

La manifestation prendra fin à L’ancienne école normale des filles sur les quais de la Rabine. Ce bâtiment, qui devait accueillir de nouveaux logements va devenir à la place un magnifique hôtel de luxe. Nous avons donc décidé, de terminer symboliquement le carnaval devant celui-ci pour dénoncer cette braderie de nôtre patrimoine historique aux mains des plus riches.

Il y a quelques jours, le gouvernement a tenté de faire passer en force, une proposition de loi visant à élargir le travail le 1er mai.

Derrière cette proposition de loi, se cache en réalité une volonté de banaliser le travail le 1er mai au bénéfice des grands groupes et au détriment des salarié·es. L’ouverture de la dérogation au principe du repos rémunéré le 1er mai constitue une première brèche, remettant en cause l’exceptionnalité de cette journée. En effet, l’histoire sociale nous montre qu’à chaque fois qu’un principe est entamé, les dérogations s’étendent progressivement jusqu’à devenir la règle. Par ailleurs, le 1er mai n’est pas un jour férié comme les autres. Il commémore les luttes pour les droits des travailleuses et travailleurs, marquées notamment par des événements tragiques, comme la fusillade de Fourmies le 1er mai 1891. Remettre en cause le principe de cette journée, c’est remettre en cause plus d’un siècle d’histoire sociale et de conquêtes collectives.

Vannes, 56000 Vannes Vannes 56000 Morbihan Bretagne

Partout, des carnavals populaires envahissent l’espace public. Comme jadis, ces carnavals laissent à chacun l’occasion de donner libre à la critique sociale dans un joyeux désordre.