Carnaval pour les enfants Colmar

Informations pratiques

Colmar

Carnaval pour les enfants

15 rue Robert Schuman Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2027-02-24 13:45:00

fin : 2027-02-24 16:45:00

Date(s) :

2027-02-24

Enfilez votre plus beau déguisement et venez fêter Carnaval à la Patinoire ! Petits et grands sont invités à partager un après-midi placé sous le signe de la fête, de la glisse et de la bonne humeur.

Enfilez votre plus beau déguisement et venez fêter Carnaval à la Patinoire ! Petits et grands sont invités à partager un après-midi placé sous le signe de la fête, de la glisse et de la bonne humeur.

L’après-midi sera marqué par la venue exceptionnelle de Stitch, qui viendra à la rencontre des enfants pour partager un moment convivial et immortaliser cette journée avec des photos souvenirs. Un atelier maquillage sera proposé pour ajouter la touche finale à chaque déguisement et les enfants pourront tenter leur chance lors du concours du plus beau costume. Audace, créativité et fantaisie seront récompensées par de nombreux cadeaux.

Que vous soyez explorateur, princesse, pirate, super-héros, personnage de dessin animé ou créature imaginaire, laissez libre cours à votre imagination et rejoignez-nous pour célébrer le Carnaval sur la glace.

Une journée pleine de surprises, de sourires et de souvenirs vous attend !

Les enfants de moins de 12 ans doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte.

Sans réservation.

Restauration sur place

Retrouvez l’ensemble des animations, événements et spectacles de la saison 2026/2027 de la patinoire de Colmar sur www.patinoirecolmar.fr. .

15 rue Robert Schuman Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 80 09 05 contact@patinoirecolmar.fr

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English :

Put on your best costume and come celebrate Carnival at the ice rink! Young and old alike are invited to enjoy an afternoon filled with fun, ice skating, and good cheer.

L’événement Carnaval pour les enfants Colmar a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme de Colmar