Dun-le-Palestel

CARNET BLANC, herbier sensations paysage

20 -22 avenue Emile Genevoix Dun-le-Palestel Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 11:00:00

fin : 2026-04-26 20:00:00

Date(s) :

2026-04-23

C’est un projet au long cours entamé en 2017 par Marjorie Méa. L’idée de départ était de tenter de peser une densité de temps, pas tout seul et puis d’expérimenter l’absence et de désir.

Réaliser un carnet par mois, mêlant dessin et poésie et puis tout de suite le transmettre, le confier à un accueillant qui le garde pendant un an. L’accueillant fait ce qu’il veut du carnet pendant cette année, il peut intervenir dans mes gestes, à côté, par dessus, ne rien faire. Et puis le carnet revient riche de ce temps passé ailleurs.

L’exposition CARNET BLANC est le résultat de cette expérience vécue avec les artistes/auteurs/poètes/jardiniers

Patricia CARTEREAU, Gilles CLÉMENT, Pierre-Alain HUART, Georges LEMOINE, Éric LENOIR, Ramuntcho MATTA, Julie PERIN, Éric PESSAN, Esther SALMONA .

20 -22 avenue Emile Genevoix Dun-le-Palestel 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 68 68 02

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English : CARNET BLANC, herbier sensations paysage

L’événement CARNET BLANC, herbier sensations paysage Dun-le-Palestel a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Pays Dunois