Dun-le-Palestel

Marché

Place du champ de foire Dun-le-Palestel Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 07:00:00

fin : 2026-07-09 13:00:00

Date(s) :

2026-04-23 2026-04-30 2026-05-07 2026-05-14 2026-05-21 2026-05-28 2026-06-04 2026-06-11 2026-06-18 2026-06-25 2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27 2026-09-03

Tous les jeudis matins place du champs de foire. .

Place du champ de foire Dun-le-Palestel 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 01 30 mairie-dunlepalestel@orange.fr

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English : Marché

L’événement Marché Dun-le-Palestel a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Pays Dunois