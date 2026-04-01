Marché Dun-le-Palestel
Marché Dun-le-Palestel jeudi 23 avril 2026.
Dun-le-Palestel
Marché
Place du champ de foire Dun-le-Palestel Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 07:00:00
fin : 2026-07-09 13:00:00
Date(s) :
2026-04-23 2026-04-30 2026-05-07 2026-05-14 2026-05-21 2026-05-28 2026-06-04 2026-06-11 2026-06-18 2026-06-25 2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27 2026-09-03
Tous les jeudis matins place du champs de foire. .
Place du champ de foire Dun-le-Palestel 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 01 30 mairie-dunlepalestel@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marché
L’événement Marché Dun-le-Palestel a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Pays Dunois
À voir aussi à Dun-le-Palestel (Creuse)
- CARNET BLANC, herbier sensations paysage Dun-le-Palestel 23 avril 2026
- Circuit « L’échappée verte » Dun-le-Palestel Creuse 1 mai 2026
- Circuit pédestre Entre bois et vallons DP1 Dun-le-Palestel Creuse 1 mai 2026
- La Petite Reine Dunoise Boucle locale 11 Dun-le-Palestel Creuse 1 mai 2026
- Circuit VTT n°30 Dun-le-Palestel Creuse 1 mai 2026