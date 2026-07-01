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Carnet de terrain – Venus Song #1, Centre de Loisirs – Salle André Briet / place d’Emonville, Chépy

mercredi 8 juillet 2026 · Centre de Loisirs - Salle André Briet / place d'Emonville · Chépy

Carnet de terrain – Venus Song #1, Centre de Loisirs – Salle André Briet / place d’Emonville, Chépy

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Lieu
Centre de Loisirs - Salle André Briet / place d'Emonville
Adresse
Chépy
Ville
80210 Chépy
Département
Somme
Tarif
pEtitesperceptiOns

Carnet de terrain – Venus Song #1 Mercredi 8 juillet, 16h00 Centre de Loisirs – Salle André Briet / place d’Emonville Somme

pEtitesperceptiOns

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-08T16:00:00+02:00 – 2026-07-08T17:00:00+02:00
Fin : 2026-07-08T16:00:00+02:00 – 2026-07-08T17:00:00+02:00

Carnet de terrain – Venus Song #1
trio dansé + projection vidéo – durée 20 minutes
Trois personnages, archéologues ou habitants d’un autre temps, sont à la recherche de traces de leur vie. Affairés à leurs hésitations et leurs mesures, ils scrutent l’horizon et balisent l’espace avec des objets – témoins d’absence. Par moment, quelques bribes de rituel surgissent et s’emparent des corps à l’unisson. C’est l’archéologie d’une danse à venir.
www.petitesperceptions.com

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théâtre d’espaces – danse

pEtites perceptiOns

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