Carnet de vacances impressions d’Oléron Elisa Boche Affabulette Le Château-d’Oléron

Le Château-d’Oléron

Carnet de vacances impressions d’Oléron

Elisa Boche Affabulette Cabane 24 Bis Rue du Fort Paté Le Château-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Matériel fourni

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-17 13:30:00

fin : 2026-08-21 16:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Tous les vendredi du 17/07 au 21/08, de 13h30 à 16h, à partir de 6 ans Carnet de vacances impressions d’Oléron (approches diverses autour de l’empreinte, monotype, cyanotype, gravure, typographie…). Tarif 30 euros (matériel fourni).

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Elisa Boche Affabulette Cabane 24 Bis Rue du Fort Paté Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 48 38 00 lamanivelle.atelier@gmail.com

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English : Impressions d’Oléron vacation notebook

Every Friday from 17/07 to 21/08, from 1.30pm to 4pm, from 6 years upwards: Carnet de vacances impressions d’Oléron (various approaches to prints, monotype, cyanotype, etching, typography…). Price 30 euros (materials supplied).

L’événement Carnet de vacances impressions d’Oléron Le Château-d’Oléron a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes