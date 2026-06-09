Carnet de vacances impressions d’Oléron Elisa Boche Affabulette Le Château-d’Oléron
Carnet de vacances impressions d’Oléron Elisa Boche Affabulette Le Château-d’Oléron vendredi 17 juillet 2026.
Le Château-d’Oléron
Carnet de vacances impressions d’Oléron
Elisa Boche Affabulette Cabane 24 Bis Rue du Fort Paté Le Château-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Matériel fourni
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-17 13:30:00
fin : 2026-08-21 16:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Tous les vendredi du 17/07 au 21/08, de 13h30 à 16h, à partir de 6 ans Carnet de vacances impressions d’Oléron (approches diverses autour de l’empreinte, monotype, cyanotype, gravure, typographie…). Tarif 30 euros (matériel fourni).
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Elisa Boche Affabulette Cabane 24 Bis Rue du Fort Paté Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 48 38 00 lamanivelle.atelier@gmail.com
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English : Impressions d’Oléron vacation notebook
Every Friday from 17/07 to 21/08, from 1.30pm to 4pm, from 6 years upwards: Carnet de vacances impressions d’Oléron (various approaches to prints, monotype, cyanotype, etching, typography…). Price 30 euros (materials supplied).
L’événement Carnet de vacances impressions d’Oléron Le Château-d’Oléron a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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