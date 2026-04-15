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Carnet de voyage des bibliothèques, Bibliothèque de la Grand’Mare, Rouen

Carnet de voyage des bibliothèques, Bibliothèque de la Grand’Mare, Rouen

Carnet de voyage des bibliothèques, Bibliothèque de la Grand’Mare, Rouen mardi 2 juin 2026.

Lieu : Bibliothèque de la Grand'Mare

Adresse : rouen

Ville : Rouen

Département : Seine-Maritime

Début : mardi 2 juin 2026

Fin : samedi 18 juillet 2026

Tarif : Gratuit, sur inscription

Carnet de voyage des bibliothèques 2 juin – 18 juillet Bibliothèque de la Grand’Mare Seine-Maritime

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-02T14:00:00+02:00 – 2026-06-02T23:59:59+02:00
Fin : 2026-07-18T00:00:00+02:00 – 2026-07-18T18:00:00+02:00

L’illustratrice Caelestis voyage à travers les bibliothèques de Rouen pour proposer des ateliers durant ce semestre.Chacun de ses séjours donne lieu à une belle page de carnet de voyage que vous pouvez venir voir à la Grand’Mare.Une trace artistique d’un voyage que nous faisons régulièrement.

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L’illustratrice Caelestis voyage à travers les bibliothèques de Rouen pour proposer des ateliers durant ce semestre.

© Caelestis

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