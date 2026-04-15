Carnet de voyage des bibliothèques, Bibliothèque de la Grand’Mare, Rouen

Carnet de voyage des bibliothèques 2 juin – 18 juillet Bibliothèque de la Grand’Mare Seine-Maritime

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-02T14:00:00+02:00 – 2026-06-02T23:59:59+02:00

Fin : 2026-07-18T00:00:00+02:00 – 2026-07-18T18:00:00+02:00

L’illustratrice Caelestis voyage à travers les bibliothèques de Rouen pour proposer des ateliers durant ce semestre.Chacun de ses séjours donne lieu à une belle page de carnet de voyage que vous pouvez venir voir à la Grand’Mare.Une trace artistique d’un voyage que nous faisons régulièrement.

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L’illustratrice Caelestis voyage à travers les bibliothèques de Rouen pour proposer des ateliers durant ce semestre.

© Caelestis