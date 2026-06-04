Carnet de voyage itinérant Atelier horisons partagés Granville

Granville

Carnet de voyage itinérant

Atelier horisons partagés 3 Place Cambernon Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 09:00:00

fin : 2026-07-30 18:00:00

Date(s) :

2026-07-30

Une invitation à observer, ressentir et retranscrire le long du célèbre chemin des épiniers entre Granville et Saint-Pair-sur-Mer, je vous guiderai dans la création de votre propre carnet de voyage, en capturant l’essence du littoral normand. Nous alternerons entre marche contemplative, haltes créatives.

Départ 9h et retour 18h à Granville.

Réservation 06 45 28 33 01. .

Atelier horisons partagés 3 Place Cambernon Granville 50400 Manche Normandie +33 6 45 28 33 01 roselarose72@gmail.com

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English : Carnet de voyage itinérant

L’événement Carnet de voyage itinérant Granville a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Granville Terre et Mer