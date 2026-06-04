Carnet de voyage itinérant Atelier horisons partagés Granville
Carnet de voyage itinérant Atelier horisons partagés Granville jeudi 30 juillet 2026.
Granville
Carnet de voyage itinérant
Atelier horisons partagés 3 Place Cambernon Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 09:00:00
fin : 2026-07-30 18:00:00
Date(s) :
2026-07-30
Une invitation à observer, ressentir et retranscrire le long du célèbre chemin des épiniers entre Granville et Saint-Pair-sur-Mer, je vous guiderai dans la création de votre propre carnet de voyage, en capturant l’essence du littoral normand. Nous alternerons entre marche contemplative, haltes créatives.
Départ 9h et retour 18h à Granville.
Réservation 06 45 28 33 01. .
Atelier horisons partagés 3 Place Cambernon Granville 50400 Manche Normandie +33 6 45 28 33 01 roselarose72@gmail.com
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English : Carnet de voyage itinérant
L’événement Carnet de voyage itinérant Granville a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Granville Terre et Mer
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