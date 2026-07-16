Carnet itinérant Galerie Horizons partagés Granville
mercredi 5 août 2026 · Galerie Horizons partagés · Granville
Informations pratiques
Granville
Carnet itinérant
Galerie Horizons partagés 3 Place Cambernon Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 09:00:00
fin : 2026-08-05 12:00:00
Date(s) :
2026-08-05
stage itinérant d ‘une journée, promenade créative sur le chemin des douaniers de Granville à Saint-Pair-Sur-Mer. Nous ferons des haltes avec notre carnet admirant le paysage. Je serai là pour vous accompagner et vous donner de bons conseils tout au long du sentier .
Galerie Horizons partagés 3 Place Cambernon Granville 50400 Manche Normandie +33 6 45 28 33 01 roselarose72@gmail.com
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English : Carnet itinérant
L’événement Carnet itinérant Granville a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Granville Terre et Mer
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