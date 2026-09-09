Caroline Estremo Troyes
mercredi 28 octobre 2026 · Troyes
Informations pratiques
Troyes
Caroline Estremo
Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube
Tarif : 32 – 32 – 32 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 19:00:00
fin : 2026-10-29
Date(s) :
2026-10-28
Normalement, tout le monde aime les histoires d’amour ; et ça tombe bien, parce que Normalement c’en est une.
Une histoire d’amour amoureux, mais aussi une histoire d’amour de la vie .
Et comme normalement, on n’a qu’une vie, autant la vivre à fond .
Enfin, normalement.
Je vous raconte comment je suis tombée amoureuse de l’impossible, de l’interdit.
Et surtout, je vous raconte ô combien j’ai appris, que pour apprécier la vue d’en haut, il fallait en chier dans la montée .
Apparemment, ça fait partie du jeu .
Au fait, normalement, un pitch c’est censé donner envie aux gens de venir voir le spectacle .
Du coup, vous venez ?
Après avoir raconté son histoire d’infirmière urgentiste dans plus de 200 villes, et avoir rempli le Zénith de Toulouse pour la dernière, Caroline Estremo revient avec un nouveau Seule-en scène…Normalement.
Déconseillé aux -14 ans. .
Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com
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English :
L’événement Caroline Estremo Troyes a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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