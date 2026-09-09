Informations pratiques

Troyes

Caroline Estremo

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube

Tarif : 32 – 32 – 32 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-28 19:00:00

fin : 2026-10-29

Date(s) :

2026-10-28

Normalement, tout le monde aime les histoires d’amour ; et ça tombe bien, parce que Normalement c’en est une.

Une histoire d’amour amoureux, mais aussi une histoire d’amour de la vie .



Et comme normalement, on n’a qu’une vie, autant la vivre à fond .

Enfin, normalement.

Je vous raconte comment je suis tombée amoureuse de l’impossible, de l’interdit.



Et surtout, je vous raconte ô combien j’ai appris, que pour apprécier la vue d’en haut, il fallait en chier dans la montée .



Apparemment, ça fait partie du jeu .

Au fait, normalement, un pitch c’est censé donner envie aux gens de venir voir le spectacle .

Du coup, vous venez ?



Après avoir raconté son histoire d’infirmière urgentiste dans plus de 200 villes, et avoir rempli le Zénith de Toulouse pour la dernière, Caroline Estremo revient avec un nouveau Seule-en scène…Normalement.

Déconseillé aux -14 ans. .

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com

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English :

L’événement Caroline Estremo Troyes a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Troyes la Champagne