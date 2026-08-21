Carrière du Pouzin – Prieuré Clunisien du Xe siècle – chantier de fouilles archéologiques – activités enfants & biodiversité : le site varié du Pouzin, Carrière Delmonico Dorel, Le Pouzin

Informations pratiques

Carrière du Pouzin – Prieuré Clunisien du Xe siècle – chantier de fouilles archéologiques – activités enfants & biodiversité : le site varié du Pouzin Samedi 19 septembre, 09h00 Carrière Delmonico Dorel Ardèche

Gratuit. Chaussures fermées recommandées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Explorez le 19/09 toutes les facettes du site du Prieuré sur les hauteurs du Pouzin/Rompon : de l’activité industrielle d’une carrière à la découverte du site du Prieuré Clunisien Saint-Pierre (Inscrit aux Monuments Historiques) et sa biodiversité alentour.

*PATRIMOINE CULTUREL* : L’association Avenir du Prieuré Clunisien vous propose de découvrir l’histoire de ce Prieuré datant du Xe siècle : ses vestiges, l’archéologie du bâti, ses origines et l’histoire du site dans un contexte diachronique. Le Prieuré St-Pierre a rejoint le réseau de la Fédération Européenne des Sites Clunisiens en 2013 et est inscrit aux Monuments Historiques.

LE + :Explorez les coulisses d’unchantier de fouilles archéologiques préventivesavec Mosaïques Archéologies.

*PATRIMOINE INDUSTRIEL* : Découvrez une carrière en pleine activité : ses métiers, ses engins (poids-lourd, chargeurs, pelles, tombereau, …) et l’utilité de cette activité peu connue, indispensable pour l’approvisionnement des chantiers du territoire en matériaux locaux

LE +: Découverte commentée de la géologie du site etactivités dédiées pour les enfants(conduite encadrée d’une mini-pelle, bac à sable géant, chasse aux minéraux et fossiles avec l’association PaléoDécouvertes).

*PATRIMOINE ENVIRONNEMENTAL* : Le Conservatoire des Espaces Naturels vous propose le matin un atelier dédié au pastoralisme et ses bénéfices pour l’environnement, aux côtés d’un agriculteur. L’après-midi, zoom sur les reptiles vivant sur le site, dont l’espèce protégée du lézard ocellé.

Accueil dès 9h. 12h-13h : Temps convivial. 16h : fin des visites.

Carrière Delmonico Dorel 835 Rte de la Voulte, 07250 Le Pouzin Le Pouzin 07250 835 Rte de la Voulte Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 0475031100 https://www.delmonico-dorel.com/ L’entrée de la carrière Delmonico Dorel du Pouzin se situe au 835 Rte de La Voulte, 07250 Le Pouzin. Cette carrière de roche massive approvisionne en matériaux les chantiers locaux. Ce Groupe familial est propriétaire d’un Prieuré Clunisien datant du Xe siècle, inscrit aux Monuments Historiques, et situé sur une zone Natura 2000 riche en faune et flore. L’entreprise familiale Groupe Delmonico Dorel, l’association Avenir du Prieuré Clunisien St Pierre de Rompon Le Pouzin, les mairies Le Pouzin et Rompon ont un projet commun de valorisation de ce patrimoine, renforcé par d’autres associations et institutions locales. Possibilité de se garer sur le bord de route, devant l’entrée.

Journées européennes du patrimoine

©Groupe Delmonico Dorel, V. Lauras