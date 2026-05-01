Carte aux trésor au fil de l’eau salle multi activités Docelles

Docelles

Carte aux trésor au fil de l’eau

salle multi activités rue du Colonel Bertin Docelles Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-24 09:30:00

fin : 2026-05-24 17:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Partez à la recherche des trésors de nos beaux paysages, façonnés entre autres par l’eau.

Animation proposée exclusivement en VTT. En famille ou entre amis, appréhendez les différentes utilités de l’eau et son importance sur le territoire. Ce jeu mélange enquête, culture et nature pour un moment convivial et sportif.

Parcours d’environ 20km (+460m de dénivelé).

Gratuit, sur inscription à l’Office de Tourisme.

Repas tiré du sac.

Possibilité de louer des VTT et VAE à l’Office de Tourisme (payant).

Lots à gagner. À partir de 10 ans.Tout public

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salle multi activités rue du Colonel Bertin Docelles 88460 Vosges Grand Est +33 3 29 50 51 33 contact@tourisme-bruyeres.com

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English :

Set off in search of the treasures of our beautiful landscapes, shaped by water, among other things.

Activities available exclusively on mountain bikes. With family or friends, learn about the various uses of water and its importance to the region. This game combines investigation, culture and nature for a convivial and sporting experience.

Route approx. 20km (+460m ascent).

Free, with registration at the Tourist Office.

Packed lunch.

Mountain bikes and VAEs available for hire at the Tourist Office (fee).

Prizes to be won. Ages 10 and up.

L’événement Carte aux trésor au fil de l’eau Docelles a été mis à jour le 2026-04-20 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES