Marche sous les étoiles Docelles

Marche sous les étoiles

22 rue de la patience Docelles Vosges

Début : Vendredi Vendredi 2026-02-06 17:00:00

fin : 2026-06-26 17:45:00

2026-02-06 2026-02-20 2026-03-06 2026-03-20 2026-04-03 2026-04-17 2026-05-01 2026-05-15 2026-05-29 2026-06-12 2026-06-26 2026-07-10

La marche sous les étoiles est un événement organisé par l’association Odile en bonne santé, basée à Docelles. Cette marche a une durée comprise entre 1h et 1h30, sans difficulté avec un léger dénivelé en fonction du parcours, autour de Docelles. Elle a lieu un vendredi sur deux à 18h.

Les marches sont accessibles à tout public après avoir adhéré à l’association (5€ par an).Tout public

22 rue de la patience Docelles 88460 Vosges Grand Est +33 6 12 84 62 76

The walk under the stars is an event organized by the Docelles-based association Odile en bonne santé. The walk lasts between 1h and 1h30 and is easy, with a slight gradient depending on the route, around Docelles. It takes place every other Friday at 6pm.

The walks are open to the general public after joining the association (5? per year).

