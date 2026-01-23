Marche douce

22 rue de la patience Docelles Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-02-06 17:00:00

fin : 2026-06-26 17:45:00

Date(s) :

2026-02-06 2026-02-20 2026-03-06 2026-03-20 2026-04-03 2026-04-17 2026-05-01 2026-05-15 2026-05-29 2026-06-12 2026-06-26 2026-07-10

La marche douce est un événement organisé par l’association Odile en bonne santé. Cette marche est à destination notamment des personnes en reprise d’activité physique, d’une durée comprise 30 et 45 minutes, autour de Docelles. Elle a lieu un vendredi sur deux.

Les marches sont accessibles à tout public après avoir adhéré à l’association (5€ par an).Tout public

+33 6 12 84 62 76

English :

The gentle walk is an event organized by the Odile en bonne santé association. The walk, which lasts between 30 and 45 minutes, takes place around Docelles and is aimed particularly at people returning to physical activity. It takes place every other Friday.

The walks are open to the general public after joining the association (5? per year).

L’événement Marche douce Docelles a été mis à jour le 2026-01-23 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES