Carte Blanche à 4 jeunes artistes Pont-Sainte-Marie

Pont-Sainte-Marie

Carte Blanche à 4 jeunes artistes

Galerie ARTES Pont-Sainte-Marie Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 15:00:00

fin : 2026-06-20 19:00:00

Date(s) :

2026-04-29

Titre de l’exposition vɛʁ/ une exposition de rêves >



Texte de présentation de l’exposition Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant qui n’est, chaque fois, ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre. Extrait réécrit de Mon rêve familier de Paul Verlaine.



Les quatre artistes réuni·es dans l’exposition arpentent les possibilités de narration qu’offre le mot verre en s’intéressant à ses homonymes vers, ver, verre, vair, vert. Oscillant entre plusieurs définitions, vɛʁ/ n’est jamais tout à fait l’une ni l’autre. Aussi éloignées soient-elles, ces définitions se rejoignent avant tout dans la prononciation du mot et dans son écriture phonétique vɛʁ/.



Issu d’une transformation, le verre évoque un passage du liquide au solide, du chaud au froid, de la transparence au reflet. La couleur verte, quant à elle, porte une longue histoire d’instabilité liée autant aux pigments des peintres médiévaux qu’à son lien plus récent avec le surnaturel. Plus largement, ces homonymes offrent une transition de sens et de compréhension entre différentes époques et lectures. Ainsi, la paire de pantoufles la plus célèbre des contes ne serait pas en verre, mais en vair.



Les interstices dans le sens des mots et les particularités des matières font ici l’objet d’un croisement et d’un jeu qui dérive vers un basculement, d’un état à l’autre. Ce seuil de transformation, où les contours se floutent, nous renvoie à nos rêves cette étape entre deux réveils où notre mémoire flanche et le temps devient incertain. À leur image, l’exposition a été conçue en imaginant des instants fugaces, des moments de transition et de changements d’état le jour devient nuit, une forme se transforme, un équilibre bascule. Les artistes explorent ainsi ces zones de passage, où le réel se meut, se fissure ou bascule vers un autre horizon.



Pierre Croissant, Dimæ, Marguerite Kalt et Alexandrine Thiers Lasvergères sont diplômé·es de l’atelier Verre de la Haute école des arts du Rhin à Strasbourg, où iels se sont rencontrées. .

Galerie ARTES Pont-Sainte-Marie 10150 Aube Grand Est +33 6 77 20 45 34 art-fusion@orange.fr

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L’événement Carte Blanche à 4 jeunes artistes Pont-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Troyes la Champagne