Carte blanche à l’Opéra Studio Colmar
mardi 15 septembre 2026 · Colmar
Informations pratiques
Colmar
Carte blanche à l’Opéra Studio
3 Place Unterlinden Colmar Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-09-15 19:00:00
fin : 2026-09-15 21:00:00
Date(s) :
2026-09-15
C’est la rentrée pour les artistes de l’Opéra Studio !
C’est la rentrée pour les artistes de l’Opéra Studio.
Toute la promotion des jeunes chanteurs et chanteuses, en compagnie de leurs collègues pianistes, propose un panorama d’airs et d’ensembles d’opéra, d’opérette ou de comédie musicale.
Actuellement uniquement disponible en ligne sur le site du Théâtre Municipal de Colmar dans le cadre de certains abonnements 2026/2027 de l’Opéra national du Rhin. .
3 Place Unterlinden Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 29 02 reservation.theatre@colmar.fr
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English :
It’s back-to-school time for the Opera Studio artists!
L’événement Carte blanche à l’Opéra Studio Colmar a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme de Colmar
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