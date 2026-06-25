Carte blanche au Centre Breton s’Art Populaire Bistrot Amzer Zo Saint-Ségal

Informations pratiques

Saint-Ségal

Carte blanche au Centre Breton s’Art Populaire

Bistrot Amzer Zo 3 Place de l’Église Saint-Ségal Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 16:30:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Le centre Breton d’Art Populaire est une école de musique associative. Il a pour but la diffusion et l’enseignement des cultures traditionnelles, et en particulier de la culture bretonnes. Plusieurs groupes vont venir jouer sur la scène du Bistrot, de la musique à danser, de bal folk… .

Bistrot Amzer Zo 3 Place de l’Église Saint-Ségal 29590 Finistère Bretagne +33 2 98 73 17 25

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English :

L’événement Carte blanche au Centre Breton s’Art Populaire Saint-Ségal a été mis à jour le 2026-06-25 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE