Informations pratiques

Béziers

CARTE BLANCHE DANSE

9 rue Victor Hugo Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-10

fin : 2027-01-10

Date(s) :

2027-01-10

Les élèves du Conservatoire investissent la scène pour partager des créations chorégraphiques sensibles, audacieuses et inspirées.

La scène du Théâtre des variétés devient une scène ouverte pour les élèves du Département danse du Conservatoire. Entre élans et gestes, la danse devient un espace de création et d’expression. Une proposition artistique construite et élaborée à travers un travail personnel et engagé. .

9 rue Victor Hugo Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 80 theatredesfranciscains@beziers.fr

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English : CARTE BLANCHE DANSE

The Conservatory’s students take the stage to present sensitive, daring, and inspired choreographic works.

L’événement CARTE BLANCHE DANSE Béziers a été mis à jour le 2026-08-09 par 34 ADT34