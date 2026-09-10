Carte Blanche – La Pelote, Mystère Comedy Club, Nantes
jeudi 17 septembre 2026 · Mystère Comedy Club · Nantes
Informations pratiques
Carte Blanche – La Pelote Jeudi 17 septembre, 19h00 Mystère Comedy Club Loire-Atlantique
Sur réservation + prix libre à la sortie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-17T19:00:00+02:00 – 2026-09-17T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-17T19:00:00+02:00 – 2026-09-17T21:00:00+02:00
Carte Blanche le nouveau format du Mystère Comedy Club. On laisse les clés du lieu aux improvisateurices pour proposer leurs formats. Retrouvez des troupes ou des groupes d’improvisation nantais amateurs pendant 1 heure de spectacle improvisé toujours rien que pour vous !
On laisse les clés à la troupe d’improvisation La Pelote ! Une troupe amateure d’improvisation nantaise. Laissez vous transportez dans leur univers absurde et fantastique.
Tarif : Réservation gratuite + Prix libre
Ouverture du bar à 18H
Mystère Comedy Club
9 rue Paré
44 000 NANTES
Mystère Comedy Club 9 rue paré, nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique https://www.mystereimpronantes.com/ https://www.instagram.com/mystere.comedyclub [{« type »: « link », « value »: « https://www.mystereimpronantes.com/les-spectacles/carte-blanche »}]
Carte Blanche le nouveau format du Mystère Comedy Club. On laisse les clés du lieu aux improvisateurices pour proposer leurs formats. Retrouvez des troupes ou des groupes d’improvisation nantais…
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