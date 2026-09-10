Carte Blanche – Les Lutins givrés, Mystère Comedy Club, Nantes
jeudi 24 septembre 2026 · Mystère Comedy Club · Nantes
Informations pratiques
Carte Blanche – Les Lutins givrés 24 septembre et 29 octobre Mystère Comedy Club Loire-Atlantique
Entrée gratuite (soirée amateur Carte Blanche)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-24T19:00:00+02:00 – 2026-09-24T20:15:00+02:00
Fin : 2026-10-29T19:00:00+01:00 – 2026-10-29T20:15:00+01:00
Carte Blanche le nouveau format du Mystère Comedy Club. On laisse les clés du lieu aux improvisateurices pour proposer leurs formats.
On laisse les clés à la troupe d’improvisation Les lutins givrés ! Une troupe amateure d’improvisation nantaise. Laissez vous transportez dans leur univers absurde et fantastique.
Tarif : Réservation gratuite
Ouverture du bar à 18H
Mystère Comedy Club
9 rue Paré
44 000 NANTES
Mystère Comedy Club 9 rue paré, nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire https://www.mystereimpronantes.com/ https://www.instagram.com/mystere.comedyclub [{« type »: « link », « value »: « https://www.mystereimpronantes.com/les-spectacles/carte-blanche »}]
Carte Blanche le nouveau format du Mystère Comedy Club. On laisse les clés du lieu aux improvisateurices pour proposer leurs formats. On laisse les clés à la troupe d’improvisation Les lutins givrés… improvisation théâtrale comedy club Nantes
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