Carte Blanche – Les Lutins givrés, Mystère Comedy Club, Nantes

Informations pratiques

Carte Blanche – Les Lutins givrés 24 septembre et 29 octobre Mystère Comedy Club Loire-Atlantique

Entrée gratuite (soirée amateur Carte Blanche)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-24T19:00:00+02:00 – 2026-09-24T20:15:00+02:00

Fin : 2026-10-29T19:00:00+01:00 – 2026-10-29T20:15:00+01:00

Carte Blanche le nouveau format du Mystère Comedy Club. On laisse les clés du lieu aux improvisateurices pour proposer leurs formats.

On laisse les clés à la troupe d’improvisation Les lutins givrés ! Une troupe amateure d’improvisation nantaise. Laissez vous transportez dans leur univers absurde et fantastique.

Tarif : Réservation gratuite

Ouverture du bar à 18H

Mystère Comedy Club

9 rue Paré

44 000 NANTES

Mystère Comedy Club 9 rue paré, nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire https://www.mystereimpronantes.com/ https://www.instagram.com/mystere.comedyclub [{« type »: « link », « value »: « https://www.mystereimpronantes.com/les-spectacles/carte-blanche »}]

Carte Blanche le nouveau format du Mystère Comedy Club. On laisse les clés du lieu aux improvisateurices pour proposer leurs formats. On laisse les clés à la troupe d’improvisation Les lutins givrés… improvisation théâtrale comedy club Nantes