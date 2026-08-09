Informations pratiques

Béziers

CARTE BLANCHE MUSIQUE

9 rue Victor Hugo Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-16

fin : 2026-12-16

Date(s) :

2026-12-16

Laissez-vous surprendre par les jeunes talents du Conservatoire lors d’une soirée musicale placée sous le signe de la créativité.

Les élèves et les anciens élèves du Conservatoire Béziers Méditerranée vous invitent à une soirée Carte blanche , placée sous le signe de la liberté et de la découverte. Un concert ouvert à toutes les formes d’expression musicale, où créativité, partage et plaisir de jouer seront au rendez-vous. Prenez place et venez découvrir nos jeunes talents ! .

9 rue Victor Hugo Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 80 theatredesfranciscains@beziers.fr

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English : CARTE BLANCHE MUSIQUE

Come and be amazed by the Conservatory’s young talents during a musical evening dedicated to creativity.

L’événement CARTE BLANCHE MUSIQUE Béziers a été mis à jour le 2026-08-09 par 34 ADT34