Carte de printemps et de fête ! Bibliothèque de Créances Créances
Carte de printemps et de fête ! Bibliothèque de Créances Créances mercredi 27 mai 2026.
Créances
Carte de printemps et de fête !
Bibliothèque de Créances 105 rue des Écoles Créances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 15:00:00
fin : 2026-05-27 17:00:00
Date(s) :
2026-05-27
Atelier créatif collage et peinture pour réaliser une carte postale de saison à offrir !
> pour tout public à partir de 6 ans
> gratuit, sur inscription .
Bibliothèque de Créances 105 rue des Écoles Créances 50710 Manche Normandie +33 2 33 07 82 64 bibliothequecreances@orange.fr
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English : Carte de printemps et de fête !
L’événement Carte de printemps et de fête ! Créances a été mis à jour le 2026-04-24 par Côte Ouest Centre Manche
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