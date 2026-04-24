Carte de printemps et de fête ! Bibliothèque de Créances Créances

Créances

Carte de printemps et de fête !

Bibliothèque de Créances 105 rue des Écoles Créances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 15:00:00

fin : 2026-05-27 17:00:00

Date(s) :

2026-05-27

Atelier créatif collage et peinture pour réaliser une carte postale de saison à offrir !

> pour tout public à partir de 6 ans

> gratuit, sur inscription .

Bibliothèque de Créances 105 rue des Écoles Créances 50710 Manche Normandie +33 2 33 07 82 64 bibliothequecreances@orange.fr

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English : Carte de printemps et de fête !

L’événement Carte de printemps et de fête ! Créances a été mis à jour le 2026-04-24 par Côte Ouest Centre Manche