Racontines des quatre saisons… bientôt l’été ! Bibliothèque de Créances Créances
Racontines des quatre saisons… bientôt l’été ! Bibliothèque de Créances Créances mercredi 27 mai 2026.
Créances
Racontines des quatre saisons… bientôt l’été !
Bibliothèque de Créances 105 rue des Écoles Créances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 10:30:00
fin : 2026-05-27 11:00:00
Date(s) :
2026-05-27
Petites et grandes histoires pour faire venir l’été
> pour les enfants de 0 à 6 ans
> entrée libre et gratuite .
Bibliothèque de Créances 105 rue des Écoles Créances 50710 Manche Normandie +33 2 33 07 82 64 bibliothequecreances@orange.fr
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English : Racontines des quatre saisons… bientôt l’été !
L’événement Racontines des quatre saisons… bientôt l’été ! Créances a été mis à jour le 2026-04-24 par Côte Ouest Centre Manche
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