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Racontines des quatre saisons… bientôt l’été ! Bibliothèque de Créances Créances

Racontines des quatre saisons… bientôt l’été ! Bibliothèque de Créances Créances

Racontines des quatre saisons… bientôt l’été ! Bibliothèque de Créances Créances mercredi 27 mai 2026.

Lieu : Bibliothèque de Créances

Adresse : 105 rue des Écoles

Ville : 50710 Créances

Département : Manche

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Créances

Racontines des quatre saisons… bientôt l’été !

Bibliothèque de Créances 105 rue des Écoles Créances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 10:30:00
fin : 2026-05-27 11:00:00

Date(s) :
2026-05-27

Petites et grandes histoires pour faire venir l’été

> pour les enfants de 0 à 6 ans
> entrée libre et gratuite   .

Bibliothèque de Créances 105 rue des Écoles Créances 50710 Manche Normandie +33 2 33 07 82 64  bibliothequecreances@orange.fr

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English : Racontines des quatre saisons… bientôt l’été !

L’événement Racontines des quatre saisons… bientôt l’été ! Créances a été mis à jour le 2026-04-24 par Côte Ouest Centre Manche

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