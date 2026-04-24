Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Scrap’ de fête Bibliothèque de Créances Créances

Scrap’ de fête Bibliothèque de Créances Créances samedi 30 mai 2026.

Lieu : Bibliothèque de Créances

Adresse : 105 rue des Écoles

Ville : 50710 Créances

Département : Manche

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Créances

Scrap’ de fête

Bibliothèque de Créances 105 rue des Écoles Créances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:30:00
fin : 2026-05-30 12:30:00

Date(s) :
2026-05-30

Atelier scrapbooking fabrication d’un objet en papier à offrir )

> pour tout public, à partir de 8 ans
> gratuit, sur inscription   .

Bibliothèque de Créances 105 rue des Écoles Créances 50710 Manche Normandie +33 2 33 07 82 64  bibliothequecreances@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Scrap’ de fête

L’événement Scrap’ de fête Créances a été mis à jour le 2026-04-24 par Côte Ouest Centre Manche

À voir aussi à Créances (Manche)