Scrap’ de fête Bibliothèque de Créances Créances

Créances

Scrap’ de fête

Bibliothèque de Créances 105 rue des Écoles Créances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:30:00

fin : 2026-05-30 12:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Atelier scrapbooking fabrication d’un objet en papier à offrir )

> pour tout public, à partir de 8 ans

> gratuit, sur inscription .

Bibliothèque de Créances 105 rue des Écoles Créances 50710 Manche Normandie +33 2 33 07 82 64 bibliothequecreances@orange.fr

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English : Scrap’ de fête

L’événement Scrap’ de fête Créances a été mis à jour le 2026-04-24 par Côte Ouest Centre Manche