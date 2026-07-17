Carte interactive du patrimoine chanté des Deux-Sèvres, Château de Sanzay, Argenton-les-Vallées

Informations pratiques

Carte interactive du patrimoine chanté des Deux-Sèvres Samedi 19 septembre, 10h00, 13h30 Château de Sanzay Deux-Sèvres

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

L’Arcup est une association implantée à Cerizay depuis plus de 50 ans. Des bénévoles proposeront un atelier interactif autour de collectages issus du patrimoine local, recensés sur une carte dédiée.

Attachée à la valorisation des cultures orales, l’association œuvre à leur transmission et à leur diffusion dans le Bocage bressuirais, notamment à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Château de Sanzay Rue René III Comte de Sanzay, 79150 Argenton-les-Vallées Argenton-les-Vallées 79150 Argenton-les-Vallées Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 65 22 53 http://www.lacolporteuse.net/ L’histoire du château de Sanzay est liée à celle de la famille des comtes de Sanzay, qui débute de manière attestée en 1050 avec Aimery.

Le château de Sanzay est une forteresse féodale construite dans le courant du XIIIe siècle (enceinte flanquée de tours, châtelet d’entrée et logis). Mais à deux reprises, il subit des assauts ennemis et il est donc transformé.

Au XIIIe siècle, le château reste le châtelet édifié en granite; la pierre locale. Il est marqué par 2 tours rondes crénelées. Au sommet, se trouve un chemin de ronde porté par des consoles de pierres avec mâchicoulis. Les tours sont percées d’archères. Un pont-levis à flèches protégeait l’entrée du château. Il a été remplacé par un pont fixe qui permet de franchir les douves toujours en eau qui complétait la défense. Le logis seigneurial se développe sur 3 niveaux et il devait communiquer avec des bâtiments détruits aujourd’hui. Accolée, se trouve la chapelle identifiable grâce à une grande baie au décor gothique.

En 1793, un incendie détruit en grande partie le site. Le château connaît différents propriétaires et de nombreux remaniements. Des bâtiments agricoles se sont ajoutés au XIXe siècle. Ces transformations lui donnent son visage actuel.

Enfin, le site est inscrit au titre des Monuments historiques depuis 1930 (chapelle, porte et restes des fortifications) et est propriété de la commune d’Argenton-les-Vallées.

L’Arcup est une association riche de plus de 50 ans d’activité, basée à Cerizay, agglomération du Bocage Bressuirais, département des Deux-Sèvres en Poitou, région Nouvelle-Aquitaine, France. Des un…

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