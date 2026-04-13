Carton Comedy Club Lyes Le Vagabond, Mathilde Perdon, Lucas Richard, Gabriel Rabiller Cabaret Navy Blue Lescar
Carton Comedy Club Lyes Le Vagabond, Mathilde Perdon, Lucas Richard, Gabriel Rabiller Cabaret Navy Blue Lescar mercredi 5 août 2026.
Lescar
Carton Comedy Club Lyes Le Vagabond, Mathilde Perdon, Lucas Richard, Gabriel Rabiller
Cabaret Navy Blue 8 Rue du Souvenir Français Lescar Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 20:00:00
fin : 2026-08-05 21:45:00
Date(s) :
2026-08-05
Profitez d’un moment exceptionnel de rire grâce à notre sélection d’humoristes pro un peu partout en France, toujours en billetterie à prix libre !
Avec plus de 50 000 spectateurs par an et 70 soirées par mois, le Carton Comedy Club est le plus grand Comedy club itinérant de France et garant d’une soirée de qualité à moindre coût, près de chez vous !
Vivement déconseillé aux moins de 14 ans
Line-up
Lyes le Vagabond (Paris)
https://www.instagram.com/lyeslevagabond/
Mathilde Perdon (Paris)
https://www.instagram.com/mathilde_perdon/
Lucas Richard (Bordeaux)
https://www.instagram.com/lucambiance/
MC Gabriel Rabiller (Bordeaux)
https://www.instagram.com/ .
Cabaret Navy Blue 8 Rue du Souvenir Français Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Carton Comedy Club Lyes Le Vagabond, Mathilde Perdon, Lucas Richard, Gabriel Rabiller
L’événement Carton Comedy Club Lyes Le Vagabond, Mathilde Perdon, Lucas Richard, Gabriel Rabiller Lescar a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Pau
À voir aussi à Lescar (Pyrénées-Atlantiques)
- Balade médiévale Place Royale Lescar 3 juillet 2026
- Balade médiévale Place Royale Lescar 4 juillet 2026
- Concert d’Orgue Loriane Lorca Place Royale Lescar 4 juillet 2026
- Stages multisports enfants Le P’tit Club Studio One Fitness Lescar 6 juillet 2026
- Balade médiévale Place Royale Lescar 10 juillet 2026