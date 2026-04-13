Carton Comedy Club Lyes Le Vagabond, Mathilde Perdon, Lucas Richard, Gabriel Rabiller Cabaret Navy Blue Lescar

Lescar

Carton Comedy Club Lyes Le Vagabond, Mathilde Perdon, Lucas Richard, Gabriel Rabiller

Cabaret Navy Blue 8 Rue du Souvenir Français Lescar Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 20:00:00

fin : 2026-08-05 21:45:00

Date(s) :

2026-08-05

Profitez d’un moment exceptionnel de rire grâce à notre sélection d’humoristes pro un peu partout en France, toujours en billetterie à prix libre !

Avec plus de 50 000 spectateurs par an et 70 soirées par mois, le Carton Comedy Club est le plus grand Comedy club itinérant de France et garant d’une soirée de qualité à moindre coût, près de chez vous !

Vivement déconseillé aux moins de 14 ans

Line-up

Lyes le Vagabond (Paris)

https://www.instagram.com/lyeslevagabond/

Mathilde Perdon (Paris)

https://www.instagram.com/mathilde_perdon/

Lucas Richard (Bordeaux)

https://www.instagram.com/lucambiance/

MC Gabriel Rabiller (Bordeaux)

https://www.instagram.com/ .

Cabaret Navy Blue 8 Rue du Souvenir Français Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Carton Comedy Club Lyes Le Vagabond, Mathilde Perdon, Lucas Richard, Gabriel Rabiller

L’événement Carton Comedy Club Lyes Le Vagabond, Mathilde Perdon, Lucas Richard, Gabriel Rabiller Lescar a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Pau